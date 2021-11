Pizzaut a Monza, oltre al ristorante anche una casa per i pizzaioli e i camerieri

Ormai la macchina organizzativa è partita. Non solo la pizzeria, non solo l'Accademia per la formazione di pizzaioli e di camerieri. Adesso arriva anche il progetto di autonomia abitativa con un appartamento vicino al ristorante che sorgerà nella ex area Philips di Monza dove i ragazzi di Pizzaut potranno alloggiare in totale autonomia.

L'annuncio sui social, in occasione di un pranzo speciale nel locale di Cassina de' Pecchi. Un tavolo speciale quello apparecchiato ieri, 8 novembre, dai ragazzi di Pizzaut. A sedersi e a gustare quella che ormai è definita la pizza più buona della galassia conosciuta, c'erano il sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore alle Politiche sociali Desirée Merlini, alcuni imprenditori e Paolo Meregalli, amministratore del gruppo Facebook Easy Monza fin da subito vicino al progetto di Nico Acampora.

Allevi: "Entro primavera 2022 si apre a Monza"

"Abbiamo gettato le basi e i tempi dell'inaugurazione di Pizzaut a Monza - ha dichiarato Allevi -. Il taglio del nastro entro la primavera inoltrata del 2022. Non ci sono più freni e barriere. Con Pizzaut tre anni e mezzo fa è stato un colpo di fulmine. Sarà una cosa grandiosa per la città di Monza, per questi meravigliosi ragazzi e per le loro famiglie". Un amore a prima vista quello tra Pizzaut e il primo cittadino monzese che, fin da subito, ha appoggiato e creduto in quello che - un tempo un sogno - oggi è diventata una realtà. Così come prezioso è stato l'appoggio di Paolo Meregalli e di tutto il gruppo Facebook Easy Monza che hanno creduto nel progetto organizzando eventi, e sostenendo l'acquisto dei panettoni, dei pandori e delle uova di Pasqua.

Un appartamento dove vivere in autunomia

Acampora è galvanizzato. "A breve partirà il progetto di formazione nella nostra Accademia- dichiara -. Inoltre stiamo lavorando per l'individuazione di un appartamento nelle vicinanze del ristorante dove alcuni dei nostri ragazzi potranno iniziare a sperimentare l'autonomi abitativa.. Sono certo che anche su questo fronte il Comune di Monza ci darà una mano". Un progetto nel quale crede profondamente l'assessore Merlini. "Bisogna sempre credere nei sogni, ma l'importante è anche concretizzarli - ha commentato -. Riprenderemo sicuramente il progetto di Monza città Austimfriendly. Fondamentale l'aiuto dei ragazzi, delle famiglie e dei commercianti di Monza".

I primi imprenditori al fianco di Pizzaut

Anche il mondo dell'imprenditoria monzese si è già mezzo al lavoro. Oltre alla famiglia Bellazzi proprietaria dell'area dove sorgerà il primo ristorante Pizzaut di Monza, al tavolo anche Paolo Busnelli presidente di Acsm Agam, e Gaetano Romano un imprenditore della ristorazione di Cernusco sul Naviglio da sempre grande sostenitore di Nico Acampora e di Pizzaut. Con l'invito anche ad altri imprenditori brianzoli a sostenere quel grande sogno che ormai sta per diventare realtà.Tutti i dettagli sul sito di Pizzaut.