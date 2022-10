Il mistero degli odori molesti: la sindaca scrive ad Arpa

Allarme odori molesti dal torrente Molgora. La sindaca di Caponago cerca disperatamente di mettersi in contatto con Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) ma senza successo e alla fine denuncia il problema sui social.

Da alcuni giorni, infatti, nel tratto in cui il torrente Molgora attraversa il comune di Caponago, si sentono odori nauseabondi, simili ad odori di acido. L'amministrazione comunale si è subito mobilitata per cercare di individuare e risolvere il problema. Ma dopo tre giorni le puzze restano, senza però avere ancora ricevuto risposte ufficiali in merito alla possibile origine delle puzze.

Così che la sindaca Monica Buzzini nel pomeriggio di mercoledì 26 ottobre ha inviato anche pec ad Arpa. "Tre giorni fa - spiega la prima cittadina - l'assessore all'Ambiente Andrea Travella aveva segnalato il problema al numero verde di Arpa". Ma i miasmi sono proseguiti. Nel frattempo la vice sindaca Maria Enrica Galbiati ha contattato anche Brianzacque per accertarsi che non fosse un problema legato al depuratore. "Ma dai controlli eseguiti da Brianzacque era tutto a posto".

Eppure questa mattina le puzze si percepivano ancora: a sentirle non solo la sindaca, ma anche i cittadini che hanno continuato a segnalare il problema. A questo punto è stata la stessa Buzzini a prendere in mano il telefono e a cercare di mettersi direttamente in contatto con Arpa. "Nuova segnalazione ad Arpa per gli odori e miasmi che ancora questa mattina provengono del torrente Molgora - scrive la sindaca sul suo profilo Facebook -. Ho provato personalmente ed è imbarazzante che ti lascino al telefono per interi minuti. Poi cade la linea! Ho inviato pec urgente....trovo tutto questo pazzesco".

"Al numero per le emergenze ambientali 800 061 160 risponde la sala operativa di protezione civile di regione Lombardia – precisa a MonzaToday -. Da più di 20 minuti e gli operatori sono sempre occupati. Ieri la mia vicesindaco è rimasta al telefono 15 minuti e poi la linea è stata staccata. Sono nell'imbarazzo totale di avere un numero con cui comunicare ed avere riscontro urgente alla segnalazione".