"Non girate la faccia, isolate i pochi casi di violenza": il sindaco dopo la rissa tra genitori

Seregno al centro (suo malgrado) delle cronache nazionali. Un dirigente sportivo finisce in ospedale perdendo un rene e rischiando di perdere la milza per aver tentato di sedare una rissa scoppiata al campetto dell’oratorio tra genitori al termine di una partita di calcio under 9 che ha visto affrontarsi i bambini della Polis San Giovanni Paolo II di Seregno contro quelli della Asd San Carlo Lions di Muggiò.

E sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Alberto Rossi, papà di una bambina di 8 anni che milita in una squadra di calcio femminile. Il primo cittadino nella tarda mattinata di mercoledì 21 giugno ha postato su Facebook un videomessaggio dove, oltre a ribadire il fatto che lo sport (quello vero) non è fatto di violenza, ha invitato genitori, società sportive e amministrazioni a collaborare per organizzare qualcosa di bello sotto il segno della sana competizione.

“A Seregno siamo reduci da 3 settimane di eventi sportivi che hanno richiamato 30mila persone - ha ricordato -. Purtroppo in alcuni casi, anche nello sport sui campetti dell’oratorio, il bene e il male si mischiano creando tensione, violenza e imbarazzo. Tutti noi possiamo fare un passo: non girare la faccia di fronte a queste situazioni, ma provare a isolare i pochi violenti che pensano di avere Messi e Ronaldo da far crescere. Spesso puntiamo il dito contro i ragazzini, ma siamo noi adulti che dobbiamo crescere e provare a dare l’esempio”.

Intanto proseguono le indagini condotte dai carabinieri per l’identificazione del responsabile e delle altre persone coinvolte nella rissa e si sta procedendo per lesioni personali gravissime con perdita dell’uso di un organo e per rissa.