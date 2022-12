Sirene in Brianza nella notte di Natale

Quella tra il 24 e il 25 dicembre è stata una notte di lavoro per le ambulanze del 118. Tanti - ma per fortuna nessuno particolarmente grave - gli interventi che hanno visto gli operatori impegnati fino all'alba.

Poco dopo la mezzanotte a Carate Brianza c'è stato un incidente tra due auto in via Giotto: tre le persone coinvolte (due uomini di 48 e di 59 anni e una donna di 54 anni). Sono stati immediatamente allertati i soccorsi in codice giallo: sul posto oltre alle ambulanze e all'automedica, anche i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco di Monza. I feriti sono stati quindi trasferiti in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, e in codice verde all'ospedale di Desio.

Due gli interventi per soccorrere persone ubriache: alla 1.20 a Concorezzo in via Libertà è stato soccorso in codice giallo un ragazzo di 19 anni che è stato poi trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate; e alle 2 a Vimercate in largo Europa un altro intervento per soccorrere una ragazza di 20 anni anche lei trasferita in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza nella notte sono state inviate ambulanze anche per soccorrere persone colpite da malore: alle 2.30 a Brugherio in via Dorderio per una donna di 38 anni poi trasferita in codice verde all'ospedale di Cernusco sul Naviglio; sempre a Brugherio alle 4 in viale Lombardia per un uomo di 30 anni per il quale, però, non è stato necessario il trasferimento in ospedale; e alle 6 ad Usmate Velate in via Bettolino per una donna di 83 anni trasferita in codice verde ospedale di Vimercate.