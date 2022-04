A dicembre gli rubano l'auto, ad aprile gli smontano la nuova macchina

Della sua macchina nuova di zecca non è rimasto quasi nulla. Solo lo scheletro, le quattro ruote e il motore che i ladri, probabilmente disturbati da qualcuno, non hanno fatto in tempo a portare via. Un danno immenso quello procurato al proprietario dell'ormai ex Bmw, che potrebbe superare anche il valore della stessa auto.

L'episodio è accaduto nella notte tra il 4 e il 5 aprile a Monza, nel parcheggio di via Guardini, nel quartiere di Sant'Albino. Il proprietario, che vive nel rione da alcuni mesi, è rimasto senza parole. "A dicembre, sempre nello stesso parcheggio, mi hanno rubato un Range Rover - racconta -. Adesso la nuova macchina. L'avevo parcheggiata nella stessa via dove già in passato avevo subito il furto. Era da tempo che non la lasciavo più in quel punto della strada, ma mai e poi mai avrei pensato che me l'avrebbero ridotta in quel modo".

Quando la mattina ha visto la sua auto ridotta a uno scheletro è rimasto senza parole. I ladri gli avevano portato via quasi tutto: le quattro portiere, il baule, il paraurti anteriore fino al motore e quello posteriore, la strumentazione del cruscotto, il cambio, il volante. "Mi hanno lasciato i documenti e le targhe", aggiunge il proprietario. L'uomo ha presentato denuncia in questura. "Mi hanno spiegato che molto probabilmente si tratta di furti di pezzi d'auto su commissione", aggiunge.

Un problema che da tempo è diffuso a Monza. Proprio settimana scorsa, sempre in via Guardini, un altro automobilsta aveva subito lo stesso scempio. Alla sua Bmw Cabriolet avevano rubato gli specchietti, il paraurti, il motore, i sedili posteriori, il volante, il cambio, lo stereo. Alcune settimane fa a Triante dove a un libero professionista hanno smantellato diversi pezzi dopo che, ad ottobre, gli avevano lasciato solo lo scheletro della vettura.