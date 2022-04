Gli smontano tutta l'auto e portano via anche il motore

Stamattina non credevano ai loro occhi: l'auto parcheggiata poco distante da casa era stata completamente smantellata. Avevano portato via non solo gli specchietti, ma anche il paraurti, il motore, i sedili posteriori, il volante, il cambio, lo stereo. Hanno lavorato indisturbati: nessuno ha sentito nulla.

Questo quanto rimane della Bmw Cabriolet che nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 aprile è stata smantellata a Monza, nel quartiere di Sant'Albino. L'auto era parcheggiata via Guarini. "Ci saranno almeno 30 mila euro di danni - spiega il proprietario -. L'allarme non è scattato perchè hanno utilizzato una schiuma che ha neutralizzato i sensori. Erano già pronti a portar via anche i pneumatici quando qualcuno li deve aver disturbati e sono fuggiti".

Un lavoro certosino quello fatto dai ladri che hanno smontato (quasi) tutta l'auto. Il proprietario questa mattina alle 5 è uscito per andare al lavoro e ha trovato l'amara sorpresa. "Ma dove viviamo? - tuona la moglie - Questa è Monza? Per anni ho vissuto in centro, ho sempre lasciato l'auto parcheggiata in strada e non ho mai avuto problemi. Da pochissimi giorni ci siamo trasferiti a Sant'Albino e abbiamo ricevuto questa sorpresa. Ho saputo che, proprio qui nel rione, pochi giorni fa dopo aver smantellato un'auto le hanno dato fuoco. Non è possibile vivere in questo stato di insicurezza in cui è pericoloso persino lasciare fuori l'auto. Ci vogliono più controlli notturni da parte delle forze dell'ordine anche in periferia".

Monza da tempo è nel mirino dei ladri di pezzi d'auto. L'ultimo episodio alcune settimane fa a Triante dove a un libero professionista hanno smantellato diversi pezzi dopo che, ad ottobre, gli avevano lasciato solo lo scheletro della vettura.