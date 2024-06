Sirene di notte: diversi incidenti e intossicazioni da alcool

Quella appena passata è stata una notte decisamente impegnativa per gli operatori sanitari del 118 (Agenzia regionale emergenza urgenza), con diversi interventi sulle strade brianzole per intossicazioni etiliche e per diversi incidenti.

Due persone si sono sentite male per aver bevuto troppo a Busnago e a Monza. Nel primo caso si è trattato di una ragazza di 18 anni, soccorsa dall'ambulanza e trasportata poco prima delle 11, per i sintomi da intossicazione da alcool, al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate. Nel secondo caso, invece, di un uomo di 43 anni, assistito intorno a mezzanotte dal personale sanitario del San Gerardo.

Sempre all'ospedale San Gerardo, in codice giallo poco dopo le 11 è stato trasportato un ragazzo di 15 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale Brianza a Monza.

In codice giallo, ancora nel nosocomio monzese, sono infine giunti un ragazzo di 21 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzanotte a Renate, e due ragazzi di 25 e 30 anni, coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Lissone poco dopo l'1 di notte. A intervenire per chiarire le dinamiche dei due sinistri sono stati rispettivamente i carabinieri della Compagnia di Seregno e quelli della Compagnia di Desio.