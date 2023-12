Sabato sera alcolici: diverse le chiamate al 118

Diversi interventi nella notte in Brianza per intossicazione etilica.

È il bilancio della notte di sabato 2 novembre fornito dalla Agenzia regionale emergenza urgenza. Alle 3 un'ambulanza è giunta a Lissone, sulla SS36 Valassina, per soccorrere una ragazza di 18 anni che ha accusato un malore per aver bevuto troppo. L'assistenza dei sanitari è riuscita fortunatamente a evitarne il trasporto in ospedale.

Eccessiva assunzione di alcool anche per un ragazzo di 24 anni che si è sentito male a Ronco Briantino, intorno alle 3,30. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Monza e un'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Dopo averne constatato l'intossicazione da alcool i sanitari hanno disposto il trasporto del ragazzo all'ospedale di Merate, in codice verde.

Intossicazione etilica anche per una donna di 44 anni a Barlassina, assistita sul posto dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri di Seregno.