Notte di soccorsi in Brianza tra incidenti stradali e ubriachi

Incidenti stradali e interventi per soccorrere persone ubriache. Una notte di intenso lavoro quella tra venerdì 7 e sabato 8 aprile per soccorritori e forze dell’ordine in Brianza. Poco dopo mezzanotte e mezza lungo l’autostrada A4 Torino-Venezia all’altezza del tratto tra Cavenago e Cambiago c’è stato un grave incidente stradale. Tre le persone coinvolte: un uomo di 35 anni, uno di 46 e una persona (di cui non è stato rivelato il sesso) di 46 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice giallo. Due persone sono rimaste ferite in modo serio e sono state trasferite in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e al San Gerardo di Monza. L’altro ferito è stato invece trasferito in codice verde al San Gerardo di Monza.

Due gli interventi per intossicazione etilica. Poco prima delle 2 a Cesano Maderno in via San Marco sono intervenuti i soccorritori per un uomo di 44 anni che aveva alzato troppo il gomito. Un’ora dopo ancora sirene per una ragazza ubriaca. L’intervento, in codice giallo, a Lissone in via Guarenti. La 29enne è stata poi trasferita in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.