Elicottero, vigili del fuoco e soccorsi per una persona caduta nel canale

L’allarme è scattato poco prima delle 10 di sabato 16 settembre. Soccorsi in via Casati a Monza per una persona caduta nel canale. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Monza. L’area – sopra al Villoresi, nella zona di Casati – è stata sorvolata anche da un elicottero dei vigili del fuoco.

Sul posto anche un’auto medica e un’ambulanza inviate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Il giovane è stata recuperato e affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, fortuntamente, non destano preoccupazione.