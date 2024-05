Notte di sirene in Brianza tra aggressioni e incidenti stradali

Notte di intenso lavoro per i soccorritori e le forze dell’ordine intervenuti stanotte, domenica 19 maggio, sulle strade di Monza e della Brianza.

Intorno alle 4.40 a Carate Brianza c’è stato un incidente stradale in via Po. Sono rimaste coinvolte due persone: una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 26 anni. È stata immediatamente allertata la macchina dei soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviate le ambulanze in codice giallo. Le condizioni dei due feriti erano meno serie rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e i ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Desio in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Poco dopo le 5 a Monza in via Raiberti c’è stata una rissa. È rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni. Dal 118 è stata inviata l’ambulanza in codice giallo, ma non è stato necessario il trasporto del giovane in ospedale. Sulla vicenda indagano gli agenti della questura di Monza intervenuti sul posto.

Intorno alle 5.30 a Monza in via Monte Oliveto c’è stata un’aggressione. Da quanto riporta Areu è rimasta coinvolta una donna di 39 anni. Sul posto è arrivata l’ambulanza in codice giallo. Le condizioni della donna sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da giallo a verde. La donna è stata trasportata al pronto soccorso del San Gerardo per gli accertamenti del caso. Sul posto per gli accertamenti sono giunti i carabinieri.