Va a cercare funghi sotto il temporale e scivola in un costone ripido

Era uscito per funghi ma scivola e chiama i soccorsi. Protagonista della vicenda avvenuta venerdì uomo di 55 anni residente in Brianza, che era uscito per una passeggiata in cerca di funghi, si è infortunato in località La Piazza, zona Monte Froffricio, nel comune di Dubino in provincia di Sondrio. A dare la notizia dell'intervento il soccorso Alpino e Spelogico della Lombardia.

Una richiesta di aiuto

Dopo la richiesta di aiuto la centrale ha attivato il Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e la Croce rossa di Morbegno. In zona imperversava il temporale e quindi sono dovute intervenire le squadre territoriali.

Il brianzolo ha riportato un trauma alla gamba

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo, che era scivolato per alcuni metri in un’area ripida, procurandosi un trauma a una gamba; poi lo hanno calato per un tratto di circa 400 metri. Infine, l’infortunato è stato portato in ospedale. L’intervento è duratato circa 3 ore e mezza e si è concluso intorno alle 19 di venerdì 5 agosto.