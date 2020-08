Solaro, precipita nel vuoto mentre taglia un albero: portato in ospedale con l'elicottero

Prima il volo a terra, poi la corsa al pronto soccorso. È stato ricoverato in codice giallo al San Carlo di Milano l'80enne che nella mattinata di venerdì 28 agosto è precipitato a suolo mentre stava potando un albero in un magazzino di Corso Europa a Solaro, hinterland Nord di Milano.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dei fatti è al vaglio della polizia locale di Solaro, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che l'uomo stesse tagliando un albero quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra da un'altezza di circa quattro metri.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo, tratto in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e affidato ai sanitari, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. È ricoverato in prognosi riservata.