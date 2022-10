Arriva il vice sindaco: pusher e clienti scappano

Quando il vice sindaco è arrivato, accompagnato da alcuni cittadini, c'è stato il fuggi fuggi. ‘Espatriato’ di pochi km dai confini del suo comune Dante Cattaneo - vice sindaco di Ceriano Laghetto - sabato ha effettuato un sopralluogo nella vicina Solaro (in provincia di Milano) dove si è imbattuto in pusher e clienti. Naturalmente all'arrivo di Cattaneo c'è stato il fuggi fuggi.

A raccontare quanto accaduto è lo stesso politico brianzolo. "La situazione legata allo spaccio di droga nei boschi di Solaro è catastrofica - scrive il sindaco sui social -. Mi sono recato alle 8 del mattino in località Ca' del Re, bosco un tempo riserva di caccia e pesca dei Borromeo, oggi riserva naturale (in teoria) protetta dall'Unione Europea per la sua biodiversità".

Ma quello che il politico brianzolo ha trovato era tutt'altro che uno scenario bucolico. "Ci siamo trovati di fronte a un bosco completamente occupato da pusher e tossici - spiega -. Nonostante la pioggia battente a due passi dalla strada provinciale Saronno-Monza e a poche centinaia di metri dalle case del Villaggio Brollo, ci siamo trovati davanti una piazza di spaccio in piena attività. Al nostro arrivo c'è stato il fuggi fuggi generale di pusher, pali e tossicodipendenti". Naturalmente sono state subito allertate le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Da tempo Cattaneo porta avanti una battaglia contro gli spacciatori che agiscono indisturbati in diversi punti del parco delle Groane. Ad agosto era salito alla ribalta delle cronache locali per essere riuscito a 'liberare' il piccolo comune di Ceriano Laghetto dagli spacciatori.