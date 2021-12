Oltre sei milioni di euro per le strade e i ponti della provincia

Oltre sei milioni di euro di investimenti per le strade, la viabilità e i ponti a Monza e Brianza. Questo l'investimento presentato dalla provincia per la viabilità per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni strutturali e nuove realizzazioni sulla rete stradale provinciale e 11.643.000 euro per l’operazione ponti sicuri con ispezioni visive, manutenzioni e risanamenti, prove di carico e monitoraggi.

“E’ un piano che prevede molteplici interventi sulle provinciali e sul patrimonio di manufatti che stiamo monitorando con molta attenzione. Vogliamo garantire la sicurezza degli utenti ma anche supportare l’attività delle imprese che chiedono un sistema infrastrutturale efficiente” – commenta il presidente Luca Santambrogio.

Gli interventi sulle strade provinciali

Sono in programma riqualificazioni di tratti di strade provinciali su SP 135 nei comuni di Lesmo- Triuggio – Albiate; SP 177 nei comuni di Bellusco - Sulbiate - Aicurzo - Bernareggio -Carnate - Usmate Velate; su SP 134 nel comune di Ceriano Laghetto per un valore complessivo di 1.500.000,00 euro. L’avvio dei cantieri è previsto nel primo semestre 2022 con l’asfaltatura del manto bituminoso. Sono previste manutenzione straordinarie per la sostituzione e rispristino delle barriere di protezione (guard-rail) per un valore di 165.000,00 euro su SP 13 – Agrate Brianza; SP 13 DIR – Caponago; SP 58 Usmate Velate; SP 177 Carnate; SP 102 Briosco; SP 102 dir Giussano; SP 174 – Lentate sul Seveso.

È prevista la sostituzione delle barriere, danneggiate da incidenti o dall'usura, con barriere in acciaio oppure con rivestimento in legno per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici. 800.000,00 euro saranno utilizzati per la nuova rotatoria che sarà realizzata, nel 2023, lungo la SP 45 Villasanta – Vimercate – pk 3+140 – nel Comune di Vimercate nell’intersezione tra via Oreno e Via del Salaino. Il 2022 sarà dedicato alle fasi propedeutiche della progettazione.

Maxi intervento sulla Sp60

Nel 2022 si proseguirà il maxiprogetto di riqualificazione strutturale della SP 60 Monzese avviato nei mesi scorsi: saranno investiti 2 .500.000,00 euro per completare le asfaltature del manto bituminoso, sistemazione delle banchine e sostituzione dei new jersey centrali. Nell’area Colleoni lungo la SP 13 Monza – Melzo, tra i Comuni di Caponago ed Agrate Brianza, è programmata la riasfaltatura del manto bituminoso e la sostituzione delle barriere stradale per 1.390.000,00 euro.

Operazione Ponti Sicuri

Il programma della Provincia prevede investimenti pari a 11.646.000 euro per diverse attività finalizzate a garantire la sicurezza di tutti i 145 ponti di competenza provinciale (compresa la Milano – Meda). Saranno investiti 450.000,00 euro su 9 ponti: Ponte SP n. 13dir su torrente Molgora, Caponago Ponte SP n. 131var/via Galvani scavalco canale Villoresi, Muggiò Ponte SP n. 131var scavalco viale Repubblica, Muggiò Ponte SP n. 2 scavalco svincolo “Globo”, Busnago Ponte SP n. 41 su svincolo vie Liguria e Piemonte, Usmate Velate Ponte SP n. 41 su Molgora, RFI e via per Carnate, Usmate Velate Ponte SP n. 200 su torrente Molgora, Burago Molgora Ponte SP n. 6 su fiume Lambro, Realdino di Carate Brianza Ponte SP n. 174 su RFI, Lentate sul Seveso.

Lavori di risanamento ponti vari, per un valore di 4.500.000,00 euro finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da Regione Lombardia, che prevedono demolizione massicciate viabilità superiori impalcato, posa impermeabilizzazioni, stesa nuove pavimentazioni e giunti, sistemazione pluviali scarico acque piovane, consolidamento cordoli barriere, montaggio nuove barriere di sicurezza bordo ponte, installazione e tracciamento segnaletica verticale e orizzontale, ripristini superfici degradate. Saranno tredici i ponti coinvolti: Ponte strada Caponago Carugate scavalco SP n. 13dir, Agrate Brianza Ponte SP n. 135 su fiume Lambro, Lesmo Ponte SP n. 135 su rio Pegorino, Triuggio Ponte SP2 scavalco Tangenziale Est, Vimercate Ponte SP13 scavalco SP121, Agrate Brianza Ponte SP 45 scavalco ramo svincolo, Vimercate Ponte SP121 su canale Villoresi, Agrate Brianza Ponte SP135 superamento fiume Lambro, Albiate e Triuggio Ponte SP154 superamento rio Pegorino, Besana in Brianza Ponte SP n. 41 su svincolo vie Liguria e Piemonte, Usmate Velate Ponte SP n. 41 su Molgora, RFI e via per Carnate, Usmate Velate Ponte SP n. 200 su torrente Molgora, Burago Molgora Ponte SP41 scavalco via Attilio Magni, Usmate Velate.