Da Regione Lombardia in arrivo oltre 6 milioni per la Asst di Vimercate

Sono circa sei i milioni di euro che Regione Lombardia ha assegnato alla Asst di Vimercate, nell’ambito degli stanziamenti straordinari destinati agli ospedali lombardi per un valore complessivo di 259 milioni di euro.

All’ASST di Vimercate sono stati destinati 6.365.441 euro. I fondi saranno destinati agli ospedali di Vimercate e Seregno, oltre al presidio di Lissone, su cui insistono alcune competenze dell’azienda di via Santi Cosma e Damiano.

All’Ospedale di Vimercate gli investimenti finanzieranno interventi presso l’area del Tulipano Rosso - che ospita attività sanitaria ad alta intensità di cura (fra l’altro, la Neurologia con la Stroke unit e la Pneumologia con la terapia Intensiva respiratoria) - e l’edificio cosiddetto Piastra con una attività distribuita su tre piani (fra l’altro il PS, il Laboratorio d’Analisi, la Diagnostica, la Dialisi, la Rianimazione, l’UCIC, il Blocco Operatorio). Gli interventi previsti riguardano il potenziamento degli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.

All’Ospedale di Seregno, invece, le risorse copriranno i costi degli interventi per la sicurezza antincendio e l’efficientamento energetico. Una terza quota di finanziamenti interesseranno, infine, il presidio di Lissone, con interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle aree di competenza dell’ASST: i poliambulatori, il centro prelievi, la neuropsichiatria infantile, il Cal. Le azioni rientrano nel progetto di sviluppo del Presst di Lissone.

Per l’anno 2020 la Giunta regionale ha previsto anche lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio tecnologico degli ospedali. All’ASST di Vimercate sono stati destinati 682.500 euro per l’acquisto di apparecchiature a cosiddetta bassa e media tecnologia e una cifra analoga per manutenzioni tecniche varie.