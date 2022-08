Sorpreso con una donna (e polvere bianca) in auto, coppia finisce nei guai

Quattro denunce per alcol e droga al volante. Questo il bilancio dei controlli effettuati nel corso del weekend in Brianza, tra Seregno e Giussano, dai carabinieri nell'ambito dei servizi predisposti per il contrasto del fenomeno della malamovida. Nel fine settimana, i militari della compagnia di Seregno hanno denunciato un uomo di 37 anni residente ad Albiate, già noto alle forze dell’ordine per reati connessi alla droga, perchè sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica: all'etilometro è risultato al volante con un valore di alcol nel sangue pari a 0,88 g/l.

Nel comune di Giussano, nel corso di un servizio preventivo anti droga, un venticinquenne di Mariano Comense, con precedenti per analoghe violazioni, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, per uso personale. Anche per il giovane sono arrivati i guai.

La coppia con la droga in auto

Sempre a Giussano i carabinieri hanno fermato una Volkswagen Golf, con al volante un 55enne residente nel bergamasco, con precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza. A bordo insieme all'uomo c'era anche una donna di origini brasiliane. Durante i controlli i militari hanno notato, sul tappetino del lato della passeggera, la presenza di polvere bianca che poi è risultata essere cocaina. Secondo quanto emerso, la sostanza era stata era stata appena venduta dalla donna all'uomo. Per entrambi sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti.

"L’attività si pone nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i fenomeni della cosiddetta “malamovida” intrapresi a partire dal mese di giugno e tuttora in corso nei fine settimana in attuazione delle direttive operative del comando provinciale carabinieri di Monza Brianza assunte in seguito al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla materia" spiegano dal comando provinciale dell'Arma.