Sorveglianza speciale per lo spacciatore che dovrà cercarsi un lavoro in regola

Per un anno sarà sottoposto a sorveglianza speciale. Fino alla fine di febbraio del 2023 movimenti limitati per un 27enne di Giussano già noto alle forze dell'ordine per spaccio e uso di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, proposto dai carabinieri della stazione di Giussano, è stato accolto dal tribunale di Milano. Il giovane, da quanto riferiscono i militari dell'Arma, era dedito allo spaccio della droga, risultava nel 2016 percettore di reddito minimo (310 euro) e senza un lavoro. Gli inquirenti ritengono che presumibilmente i suoi introiti provengano dall'attività di pusher. Pertanto la Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, sulla base di quanto raccolto dai carabinieri, ha stabilito che ricorrano i presupposti per ritenere che il giovane abbia vissuto e continui a vivere abitualmente, almeno in parte, del provento di delitti in materia di stupefacenti.

Il giovane fino alla fine di febbraio 2023 dovrà rincasare entro le 22 e non potrà uscire di casa prima delle 7 del mattino senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva comunicazione alle autorità. Il provvedimento, inoltre, prevede che il 27enne dovrà cercare un lavoro, vivere onestamente, rispettare le leggi, non portare armi, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza.