Aveva tentato di violentare una ragazza al Parco: scatta la sorveglianza speciale

A giugno aveva tentato di violentare in pieno giorno una ragazza nel Parco di Monza. L'aveva bloccata e le aveva strappato gli slip: solo l'arrivo provvidenziale di un'altra donna ha fatto scappare l'uomo che nel frattempo si era già abbassato i pantaloni e le mutande.

L'uomo, un cittadino di origine cingalese di 43 anni, era stato arrestato per violenza sessuale pochi giorni dopo. Adesso il tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha accolto la proposta avanzata a ottobre dal questore di Monza Marco Odorisio per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi.

Il collegio giudicante, presieduto dal Fabio Roia, ha ritenuto la pericolosità sociale dell’uomo, evidenziata dall’attività istruttoria posta in essere dalla Divisione Anticrimine della questura di Monza, concreta ed abituale ed hanno evidenziato “l’allarmante incapacità di controllo legata alla sfera delle pulsioni sessuali del reo, che, anziché essere contenuta da provvedimenti giudiziari e di polizia emessi nel tempo a suo carico, si è pericolosamente aggravata, passando all’esibizionismo delle condotte denunziate in passato alla violenta aggressione contestata a seguito dell’arresto da parte della Squadra Mobile brianzola. L’uomo, infatti, già in passato era stato condannato e denunciato per atti osceni all’interno del Parco di Monza, motivo per il quale nel 2020 era stato anche destinatario da parte del questore di Monza di un foglio di via dal capoluogo brianzolo" fanno sapere dalla questura di Monza.



I giudici milanesi hanno disposto altresì tra le prescrizioni che il prevenuto dovrà rispettare per l’intera durata della misura il divieto di accesso al Parco di Monza ed il divieto di lasciare l’abitazione nella fascia oraria notturna e di partecipare a pubbliche riunioni.