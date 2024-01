Risse violente fuori dal locale vicino a Monza: sospesa la licenza

Un locale dedito alle risse e ai litigi tra clienti e addetti alla sicurezza. Per questo il circolo privato Associazione Karisma live music & dancing, che in realtà riporta sull’insegna il nome Almas Milano, è stato sospeso dal questore di Milano per 15 giorni. Il locale si trova in via Monfalcone 1 a Cinisello Balsamo.

Dallo scorso maggio il bar ha collezionato una serie di interventi da parte degli agenti di polizia, intervenuti per sedare risse. Proprio a maggio due ragazzi, a seguito di una lite, sono stati portati in ospedale dopo aver riportato delle ferite alla testa che sono costate 5 e 10 giorni di prognosi. A ottobre 2023 diverse volanti della polizia sono intervenute per una rissa con tanto di lancio di bottiglie di vetro che coinvolgeva una decina di persone. In quel caso erano state trasportate in pronto soccorso cinque persone, di cui una incosciente perché aveva inalato i vapori di un fumogeno lanciato in mezzo alla folla.

A novembre, poi, due uomini ubriachi hanno si sono trovati coinvolti in una lite con il buttafuori del locale rimasto ferito e trasportato in ospedale. Anche quest’anno il locale aveva già collezionato un intervento degli agenti: due addetti alla sicurezza si sono scagliati l’uno contro l’altro in un’accesa rissa. Negli anni scorsi, tra il 2019 e il 2022, anche i carabinieri della stazione di Cinisello si sono trovati più volte costretti a intervenire all’Almas Milano.