Videosorveglianza e piazze più attrattive: come Monza vuole salvare il commercio

Videocamere per rendere più sicure alcune aree, riqualificazione di piazze, una mappa digital per tracciare gli eventi su smartphone, più verde e contributi per le imprese che si apliano o si rinnovano. Così a Monza si vuole rilanciare e salvare il commercio, dopo i due anni di pandemia.

La giunta comunale ha aderito al bando regionale “Sviluppo dei distretti del Commercio 2022 – 2024”, che sostiene la ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del commercio, artigianato, ristorazione e terziario a seguito dell’impatto del covid con il comune ente capofila e un partenariato costituito da Camera di Commercio, Confcommercio, APA Confartigianato, Unione Artigianato.

Il progetto “Monza sicura, viva e attrattiva”

Il progetto “Monza sicura, viva e attrattiva”, del valore complessivo di 1.742.000 euro, comprende 630.000 a carico della Regione, 200.000 delle imprese aderenti al bando per l’erogazione dei contributi quale compartecipazione del 50% delle spese, i restanti 912.000 a carico dell’Ente, di cui 355.000 reperiti da finanziamenti privati/pubblici. Tre gli interventi previsti: la realizzazione di opere pubbliche tra cui la riqualificazione di alcune piazze cittadine e l’installazione di impianti di videosorveglianza in alcune zone individuate per 400.000 euro; un servizio di rilevazione e localizzazione di smartphone per misurare l’attrattività degli eventi pubblici e la realizzazione di opere di arredo verde e habitat.

Previsto, infine, un bando per le imprese per 200.000 euro, oltre all’organizzazione di eventi culturali e/promozionali. In città recentemente si era accesa la polemica per la tassa di occupazione di suolo pubblico richiesta agli eserciti dal cui pagamento, in epoca covid, erano stati esentati.

“Siamo riusciti a partecipare a un bando già aperto da mesi recuperando il grave ritardo grazie alla collaborazione dei partner del DUC e al lavoro die vari uffici comunali coinvolti – spiega l’assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive – Puntiamo soprattutto sul potenziamento del decoro urbano, sull’arredo a verde e sulla possibilità di rendere accoglienti gli spazi di ritrovo pubblici. Un’attenzione che intendiamo riservare non solo al centro storico ma anche ai quartieri: per questo coinvolgeremo nel progetto le Consulte, contando di investire su interventi mirati di riqualificazione impiegando le metodologie dell’urbanismo tattico”.

Gli aiuti per le imprese

Le risorse regionali finanziano il 50% delle spese sostenute dalle imprese per investimenti che prevedano: la riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti; l’avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali oppure subentro di un nuovo titolare presso un’attività esistente; l’accesso, il collegamento e l’integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni; interventi realizzati dai comuni per la rigenerazione, riqualificazione e l’adeguamento dell’area del Distretto e la realizzazione di servizi comuni per le imprese del Distretto. Le soglie massime di contributo erogabile per i DUC presso Comuni capoluogo di provincia ammontano a: 200.000 euro in conto capitale per bandi alle imprese; 400.000 euro in conto capitale al Comune per spese in conto capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico; 30.000 euro in parte corrente al comune.