Ferri in vista e distacco di calcestruzzo, chiude il sottopasso di Lentate sul Seveso

Il nastro per vietare l'accesso: a Lentate sul Seveso è stato chiuso a scopo cautelativo il sottopasso pedonale di via Verdi. La decisione è stata presa domenica dopo che sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici per un sopralluogo. A chiedere una verifica è stata la segnalazione di un passante che riferiva la presenza di ferri in vista e il distacco di parti di calcestruzzo.

"I vigili del Fuoco hanno chiuso il sottopasso, per la presenza di ferri di armatura esposti per distacco del calcestruzzo di ricoprimento” ha spiegato il sindaco del comune brianzolo Laura Ferrari. "La chiusura e’stata decisa a scopo cautelativo, per assicurare l’incolumita’ dei passanti, essendo invece stata attestata l’insussistenza di problemi statici" ha aggiunto.

"Ho personalmente effettuato un sopralluogo (in occasione del quale mi sono intrattenuta con alcuni residenti per uno scambio di opinioni) ed è stato individuato un professionista che redigerà relazione tecnica, con la quale verrà esaminato lo stato di fatto ed indicate le soluzione operative del breve e medio periodo. Il tutto affinché si arrivi, quanto prima, al ripristino dello stato dei luoghi".