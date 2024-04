Già imbrattato il sottopasso imbiancato durante le Pulizie di primavera

Il muro bianco è durato poco. Anzi pochissimo. Succede a Monza nel sottopasso ciclopedonale di via Durini. Sabato i volontari hanno sistemato le aiuole del sottopasso nei pressi di via Buonarroti e stazione Sobborghi, ritinteggiando anche i muri presi di mira dai writer. Ma il bianco e la pulizia sono durati poco. “La pulizia non è durata neppure 24 ore - riferisce un lettore a MonzaToday -. Qualcuno si è divertito a imbrattare il muro”. Nella foto inviata alla nostra redazione sul muro della passerella pedonale si legge “Noi vinciamo quando perdiamo”, firmato U. Salerno.

Uno sfregio al lavoro svolto dai cittadini che, volontariamente e carichi di entusiasmo, sabato mattina hanno partecipato alle Pulizie di primavera, evento promosso dall’amministrazione comunale. Circa 4.700 i cittadini che sono stati coinvolti nell’evento che ha visto l’allestimento di oltre un centinaio di cantieri in città. Tonnellate di rifiuti raccolti, 5 mila nuove piante messe a dimora e decine di murales realizzati per abbellire gli edifici pubblici. Al termine della giornata di lavori l’Ufficio Ambiente informa di avere raccolto presso i vari cantieri circa 5 kg di mozziconi di sigaretta, 100 kg di plastica, 900 kg di rami e potature, 590 kg di vetro, 200 kg di carta e cartone e 1.990 kg di rifiuti indifferenziati.