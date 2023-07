Distrutto un pezzo del sottopasso: viabilità ridotta nel trafficato viale

A Monza anche il sottopasso di viale Libertà non è stato risparmiato dalla furia del maltempo che nella serata di lunedì 24 luglio si è abbattuto sulla città. Delle paratie superiori sono state in parte staccate dalla forza del vento rimanendo pericolanti.

Fin dalle prime ore della mattina gli operai erano al lavoro nella trafficatissima arteria che collega la periferia con il centro città. Gli addetti del comune hanno prontamente messo in sicurezza il sottopasso di viale Libertà.

“Attualmente sono rimaste aperte al transito veicolare una sola corsia in ingresso e una in uscita – spiega l’assessore Giada Turato alle 13 con un post sui social -. Il transito pedonale invece è interdetto per il distacco di una parte strutturale di eternit. Questa mattina le squadre coordinate dall'uffici giardini sono state convogliate su parcheggio stadio e asse Tiepolo Correggio, poi Buonarroti e risoluzione delle altre segnalazioni”.