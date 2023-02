Il futuro sottopasso per le auto che rivoluzionerà il traffico di Monza

Un sottopasso per collegare due quartieri monzesi e differenziarie il traffico lungo l'asse a lunga percorrenza di viale delle Industrie. Nel futuro di Monza c'è un sottopasso veicolare per collegare Cederna con Sant'Albino. Un passaggio interrato riservato al traffico dei mezzi (non pedonale) che attraversi e passi sotto a viale delle Industrie. Una tempistica non c'è ma la progettazione, garantiscono il sindaco Paolo Pilotto, il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni e l'assessore all'Ambiente Marco Lamperti, è "una priorità". L'intervento figura nel programma triennale dei lavori pubblici deliberato dalla giunta venerdì ed è stato annunciato alla stampa nell'ambito della presentazione del documento per le opere pubbliche del triennio 2023-2025. E per il progetto sono stati stanziati 950.000 euro. Ma una data o un orizzonte temporale entro cui la viablità della zona verrà rivoluzionata al momento non c'è.

"Il sottopassaggio veicolare consentirà di collegare via Ippolito Nievocon Sant'Albino" ha annunciato l'assessore Lamperti. "L'intervento consentirà di permettere una viabilità secondaria e di quartiere parallela a quella di lunga percorrenza". Il progetto sarà simile a quello del sottopasso del vicino centro commerciale in via della Guerrina, annunciano: un sottopassaggio con limite di 30km/h che non gravi sulla viabilità della rotonda del cimitero. L'opera non arriverà a breve, questo è certo. "Non sarà realizzato nel 2023" precisano sindaco e assessori. "Quest'anno dobbiamo trovare la fonte certa di finanziamento ma l'opera resta prioritaria". Al momento i 950mila euro stanziati per il progetto fanno riferimento a risorse provento di alienazione o di avanzi di bilancio.

La presentazione del programma triennale dei lavori pubblici è stata anche occasione per puntare l'attenzione su un altro intervento analogo: il sottopasso veicolare all'altezza dell'Esselunga di viale Libertà. Un progetto datato, che risale almeno a una decina di anni fa, per cui l'operatore commerciale aveva già stanziato diversi milioni di euro che, secondo quanto dichiarato dal sindaco, resta "un bisogno attuale della città". Il sottopassaggio riservato ai veicoli consentirebbe anche qui di differenziare il traffico di percorrenza lungo il tratto tra Monza-Concorezzo e il flusso veicolare diretto a Vimercate, con una suddivisione anche della viabilità in direzione del supermercato. L'intervento non figura nel piano delle opere pubbliche per il triennio perchè il progetto è già esistente e attualmente è in corso una revisione dei costi dell'intervento per poter poi pianificare e assegnare le risorse. Nel piano invece figurano interventi (superiori ai 100mila euro) destinati a riqualificazioni, manutenzioni straordinarie su strade ed edifici scolastici, adeguamenti di edifici in termini di sicurezza, interventi su palestre, centri sportivi e la realizzazione del nuovo polo scolastico innovativo dell'area dell'ex Macello. Una pianificazione che vede lo stanziamento di 37 milioni di euro per il 2023, 23,5 milioni per il 2024 e 10,5 milioni nel 2025. "La ricognizione è iniziata prima di Natale ci siamo messi al lavoro per individuare le necessià impellenti" ha spiegato Lamperti.

Nel futuro di Monza c'è chi immagina un altro sottopasso all'altezza di viale Sicilia ma per ora bisogna ragionare coi fatti e nel tratto non è previsto nessun intervento di questo tipo a breve termine. Viale Sicilia però sarà oggetto di un importante restyling. "A ridosso dello stadio nel tratto non è presente nemmeno un marciapiedi" ha specificato il sindaco Pilotto "così come lungo tutto il percorso fino al Malcantone dove insistono anche diverse attività commerciali e produttive". Lo stanziamento previsto è di 250mila euro e sono preventivati interventi di messa in sicurezza e l'inserimento di alberature. "Dobbiamo pensare alla sicurezza e all'inolumità delle persone" ha precisato il sindaco Pilotto, annunciando l'intervento.