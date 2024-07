Auto in fiamme ieri 12 luglio a Sovico, in via Don Ettore Cazzaniga. Intorno alle 22:40 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza per l'incendio che ha coinvolto due vetture parcheggiate a lato strada. Sul posto l'autopompa e l'autobotte da Lissone e l'autopompa da Seregno. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga.