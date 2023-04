Il compagno violento sfonda la porta a calci: arrestato un 38enne

Il pomeriggio le avrebbe sferrato un pugno in volto. Poi di nuovo un impeto di violenza la notte. Ma questa volta la donna ha chiamato il 112.

Ancora una storia di violenza domestica in Brianza. I fatti sono avvenuti a Sovico, nel corso della notte di giovedì 26 aprile. Il presunto aggressore è un uomo di 38 anni, originario del Marocco che nel pomeriggio avrebbe aggredito con un pugno la sua compagna. La sera, poi, l’uomo avrebbe ancora tentato di aggredire la donna che nel frattempo si era barricata in camera insieme ai 2 figli minorenni e aveva telefonato al 112. L’uomo era riuscito a sfondare la porta a calci, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Dopo una breve colluttazione gli uomini dell’Arma sono riusciti a fermare il 38enne che è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Intanto i militari hanno tranquillizzato la donna e i figli che, fortunatamente, non erano stati colpiti.

Nel corso del rito per direttissima il giudice - su richiesta della procura della Repubblica di Monza - ha convalidato l’arresto e disposto a carico dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.