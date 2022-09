Sp60 sotto i ferri: tutti i cantieri aperti sulla "Monzese"

Lavori in corso lungo la strada provinciale 60. In questi giorno è infatti attivo il cantiere lungo la sp60 “Monzese” per realizzare le opere previste nel maxi progetto di riqualificazione dell’arteria che attraversa i comuni di Monza, Arcore, Concorezzo, Villasanta. Il progetto, completamente finanziato da regione all'interno del progetto “Patto per la Lombardia”, prevede un investimento di 2,5 milioni di euro per riqualificare l’intera tratta stradale.

Il cantiere: gli aggiornamenti

E' stato ultimato il primo strato di asfalto sull’intera carreggiata nord: il progetto prevede che, dopo aver interposto una geo-membrana che permetterà alla strada una vita utile residua più duratura rispetto ai lavori tradizionali, evitando la formazione di buche e voragini. E' stata dunque riaperta al traffico la circolazione dei flussi in direzione nord e contemporaneamente si è dato avvio ai lavori di preparazione lungo la carreggiata sud, partendo dalla rotatoria in intersezione con la sp 45 (Bergamina), per effettuare la posa dell'asfalto: i lavori verranno completati con uno strato di asfalto di 4 centimetri drenante e fono-assorbente molto resistente all'usura.