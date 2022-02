Vende droga in ciabatte sotto casa ma arrivano i carabinieri e ingoia la cocaina

Salvato e arrestato dai carabinieri. Ha ingoiato tre dosi di cocaina, mettendosele in bocca per evitare di finire nei guai quando ha visto nel parcheggio sotto casa sua una pattuglia dell'Arma. E' successo a Seregno dove in manette è finito un cittadino marocchinodi 38 anni.

Ad attirare l'attenzione dei militari impegnati in un servizio di controllonel quartiere Sant'Ambrogio è stata una vettura che in piena notte ha imboccato un tratto fino a fermarsi in un parcheggio sotto un palazzo da dove dal portone è subito uscito il 38enne, con le ciabatte ai piedi.

L'uomo è salito a bordo dell'auto e proprio in quel momento è passata una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno che hanno notato quell’uomo in ciabatte e hanno intuito che poteva trattarsi di un incontro per lo spaccio di droga. La gazzella dell'Arma ha sbarrato la strada al veicolo ed è scattato il controllo.

Il pusher, per nascondere la droga, si era già messo in bocca tre dosi da buttare giù nello stomaco, noncurante delle conseguenze per la sua incolumità. A intervenire è stato un carabiniere che si è accorto di quanto era appena accaduto ed è riuscito a far sputare la droga al 38enne che è stato così arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.