Un viavai di giovani clienti nella "corte della droga", arrestato spacciatore a Desio

Clienti giovani, alcuni addirittura ragazzini. Entravano e uscivano di giorno e di notte da un appartamento trasformato in market della droga, sempre aperto. E in quell'abitazione, a Desio, all'interno di una corte, i carabinieri hanno arrestato un uomo italiano di 40 anni, con precedenti specifici. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A insospettire i militari della compagnia di Desio sono stati dei movimenti sospetti con un viavai di persone insolito proprio da quella corte e da quell'appartamento. E durante un servizio di controllo per la prevenzione dello spaccio di droga l'abitazione è stata perquisita.

La droga coltivata in casa e l'arresto

All'interno dell'appartamento è stata trovata una pianta di marijuana alta circa 50 centimetri, semi per la coltivazione della sostanza stupefacente, trenta grammi di marijuana già confezionata e suddivisa in nove dosi pronte per la consegna, due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento e due telefoni cellulari con cui il 40enne probabilmente gestiva gli "affari". Per l'uomo sono quindi scattate le manette.