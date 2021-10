Nasconde la droga nel calzino e lo lancia fuori dalla caserma, spacciatore 15enne nei guai

A metterlo nei guai è stato un calzino. Lanciato appena prima di entrare in caserma, dai carabinieri, per un controllo dopo essere stato fermato in compagnia di un amico mentre consumava uno spinello. Ma quel pezzo di stoffa, con dentro della droga e un bilancino di precisione, non è sfuggito ai militari che lo hanno recuperato. E così è scattata la perquisizione nell'abitazione del ragazzino. E una denuncia.

Il controllo e il calzino con la droga

Il ragazzo, 15 anni, di Meda, sabato è stato fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Meda mentre passava da via Monte Bianco insieme a un amico. I due sono stati notati mentre armeggiavano con fare sospetto e i militari si sono accorti dello spinello. L'accertamento poi è proseguito in caserma dove, prima di entrare, il 15enne ha lanciato qualcosa: un calzino con dentro dell'hashish e un bilancino di precisione appunto. Il ragazzino ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto la droga (150 grammi) e il materiale solo il giorno prima da una persona incontrata casualmente in giro per la città.

A casa sua sono stati trovati settecento euro in contanti, denaro probabilmente guadagnato con l'attività di spaccio. Per il minorenne è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990).