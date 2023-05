Espulso spacciatore (irregolare) trovato in un hotel in Brianza

Grazie al programma Alert nella notte di sabato 20 maggio intorno alle 3.00 alla sala operativa della Questura è arrivata una segnalazione: un cittadino marocchino di 37 anni, destinatario di un precedente provvedimento di allontanamento disposto dal Questore di Monza, è stato trovato nella camera di un albergo di Concorezzo. L'uomo era già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e in precedenza era già stato arrestato per questo reato.

È stato quindi accompagnato all'ufficio immigrazione della Questura per essere identificato e dai rilievi fotodattiloscopici. Qui è emerso che si trattava di un uomo nato nel 1985, di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, arrivato in Italia solo l'anno scorso ma già destinatario di due ordini di allontanamento emessi dal Questore di Monza e della Brianza e denunciato per essere irregolare sul territorio.

Il Questore Marco Odorisio in considerazione del fatto che, nonostante la breve permanenza in Italia, il 37enne si era fin da subito dedicato allo spaccio di droga in maniera recidiva, lo ha fatto portare al CPR di Roma, dove sarà trattenuto il tempo strettamente necessario per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.