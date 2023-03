La strada "della droga" di Monza, un altro spacciatore arrestato dalla polizia

Ancora un arresto per droga in corso Milano. Nel pomeriggio di venerdì, nell’ambito dei dispositivi di vigilanza prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla questura,i poliziotti durante un controllo hanno notato un giovane che alla vista degli agenti iniziava a guardarsi intorno sospettoso allungando il passo. E così è stato raggiunto e fermato: si tratta di un 28enne cittadino gambiano, richiedente asilo, con numerosi precedenti specifici per sostanze stupefacenti.

In tasca, nei pantaloni, nascondeva tre involucri in cellophane contenenti hashish e 120 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

Per il 28enne è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei confronti del giovane il questore Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio Immigrazione per la segnalazione del rigetto della richiesta d’asilo alla procedente Commissione Territoriale per i Rifugiati con il successivo collocamento presso un CPR, all’esito della definizione dell’udienza per direttissima.