Nasconde la droga nel pacchetto delle mascherine chirurgiche: spacciatore arrestato

Pusher nasconde la droga nei sacchetti delle mascherine chirurgiche. Lo spacciatore, un italiano di 52 anni con precedenti, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Lo spacciatore ha poi confessato di svolgere attività illecita per arrotondare.

Il fatto è accaduto sabato 12 giugno a Sesto San Giovanni. Gli agenti del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno cercato di fermare una station wagon che, ad alta velocità, stava percorrendo viale Pirelli in uscita dalla città. Nonostante le sirene l’uomo non si è fermato proseguendo la corsa fino a Sesto San Giovanni, in via Fiume.



I poliziotti non appena si sono avvicinati all’auto hanno sentito un forte odore di hashish, ma l’uomo ha negato di averla. Gli agenti hanno perquisito la macchina e hanno trovato sul sedile posteriore un pacchetto di mascherine chirurgiche con all’interno i due etti di hashish in due panetti termosaldati. Nel cruscotto dell'auto, intestata alla madre, c'erano 390 euro che sono stati sequestrati.



Gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo dove hanno trovato e sequestrato un coltello con lama da 25 centimetri.