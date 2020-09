Lancia bottiglia contro carabinieri per scappare: 36enne fermato con "coca" in tasca

Quando ha visto i carabinieri ha iniziato a correre e ha lanciato contro i militari una bottiglia di vetro che però - fortunatamente - non ha colpito nessuno. La fuga non è durata molto e l'uomo, 36 anni, cittadino straniero, è stato bloccato e arrestato. I fatti sono avvenuti a Sovico, nella nottata di giovedì 17 settembre.

I carabinieri della stazione di Biassono, durante un giro di controllo del territorio, hanno notato in una via in prossimità del centro due persone. Ancora prima che gli uomini dell'Arma potessero effettuare gli accertamenti, uno dei due ha provato ad allontanarsi, scagliando anche una bottiglia di vetro contro le forze dell'ordine. Raggiunto e bloccato, addosso nascondeva due dosi di cocaina e trecento euro in contanti, probabilme provento dell'attività illecita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per lo spacciatore sono scattate le manette. L'uomo ha ammesso le proprie responsbailità e, in seguito alla direttissima, è stato poi rimesso in libertà.