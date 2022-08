Lo spacciatore arrestato con dieci dosi di cocaina nel palazzone abbandonato

Dieci dosi di cocaina e quattrocento euro. Questo il "bottino" trovato addosso a un uomo arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Desio a ridosso di piazza Giotto, nell'ex centro stile. Trent'anni, irregolare sul territorio, si trovava all'interno dell'area in disuso e qui è stato sorpreso durante un controllo. Il 30enne era già destinatario di un divieto di dimora sul territorio comunale ed era stato recentemente arrestato per aver commesso lo stesso reato.

"Più sicurezza significa controllo costante sul territorio e sinergia tra amministrazione comunale, polizia locale e cittadini" ha commentato il primo cittadino di Desio Simone Gargiulo. Il pusher è stato bloccato proprio mentre era intento a confezionare le dosi da vendere.

L'ordinanza

I controlli sono scattati in seguito alla recente ordinanza emessa dal sindaco che vieta l’ingresso, la dimora e il soggiorno nell'immobile abbandonato in via Bramante 22. Obiettivo: niente piu’ rifiuti abbandonati e contrasto al degrado. E sicurezza.

I numeri della sicurezza

La missione "sicurezza" non si ferma nemmeno in estate. A Desio dal 1 luglio al 10 agosto gli agenti sono stati presenti sulle strade ogni giorno per presidiare il territorio, dalle sanzioni per le infrazioni ai controlli preventivi. Ecco alcuni numeri forniti da comando relativi alle attività svolte.



1147 veicoli controllati

884 persone identificate

306 interventi richiesti dai cittadini alla Centrale Operativa del Corpo

258 attività eseguite d'iniziativa dal personale del Corpo

53 controlli commerciali, ambientali, edilizi

10 incidenti

10 Interventi di polizia giudiziaria, 11 persone deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà, 1 arresto

1311 violazioni al codice della strada accertate (10.0000 euro)

10 verbali per altre violazioni.