Con l'auto in un parcheggio per spacciare droga: 30enne arrestato a Nova Milanese

Dall'auto ferma in un parcheggio spunta la cocaina. Nei giorni scorsi i carabinieri di Nova Milanese durante un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso uno spacciatore 30enne con quattro dosi di cocaina e oltre cinquecento euro in contanti.

In manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è finito un pusher di origine straniera, senza fissa dimora. I controlli sono scattati in un parcheggio nei pressi di via Venezia: la cocaina - quattro grammi in totale - era nascosta sotto il sedile. A bordo del mezzo sono stati rintracciati e sequestrati anche cinquecentocinquanta euro.