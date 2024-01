L'uomo fermato in macchina a Monza con 8 dosi di cocaina (e 10mila euro a casa): arrestato

Era in macchina, con otto dosi di cocaina. Ma il vero "tesoro" lo custodiva a casa, con 10mila euro in contanti che ora i poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni hanno sequestrato.

Un ragazzo di 28 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni a Monza. Il 28enne è stato pizzicato a bordo di un veicolo l'altra sera, in zona via Borgazzi. La stessa location dove qualche giorno prima era stato fermato e arrestato un altro pusher, sempre dagli agenti di Sesto. Anche lui trovato con della cocaina al seguito.

Questa volta il 28enne aveva con sè otto dosi di polvere bianca e la perquisizione, scattata all'interno della sua abitazione a Vimercate, ha portato allo scoperto 10mila euro in contanti, probabile provento di una attività di spaccio di droga. Nell'appartamento è stata trovata anche altra droga: mezzo chilo di cocaina forse destinato alle piazze di spaccio di Monza e della Brianza e non solo. Per il 28enne è scattato l'arresto e si sono aperte le porte del carcere.