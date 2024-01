Ketamina, pasticche e Mdma, 23enne arrestato mentre passeggia con droghe sintetiche in tasca

Ketamina, pasticche, Mdma e acidi nascosti nelle tasche e sotto i vestiti. Così, nella serata di martedì, i carabinieri di Villasanta hanno sorpreso in strada un ragazzo mentre passeggiava nel buio, al confine tra Biassono e Arcore.

Camminava da solo, forse di rientro a casa. Ventitré anni, nessun precedente per reati legati alla droga ma in tasca un trentina di dosi di Lsd, meno di cento grammi di Mdma e Ketamina, una cinquantina di pasticche di ecstasy. E a casa sua è stata trovata anche dell'hashish. Per il ragazzo, residente nel comune brianzolo alle porte di Monza, è scattato l'arresto. E l'autorità giudiziaria di Monza ha disposto gli arresti domiciliari.

Intanto proseguono le indagini per far luce sul sequestro: l'ipotesi non da escludere è che il 23enne potesse aver fatto rifornimento di sostanze stupefacenti in vista di un party abusivo.