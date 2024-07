Lo spacciatore di eroina in monopattino arrestato dalla polizia per le vie di Monza

E' stato fermato dalla polizia mentre era a bordo di un monopattino, in via Borgazzi, venerdì sera. Un normale controllo, un accertamento di routine. Ma per qualche motivo che ben presto è stato chiaro anche ai poliziotti quel 34enne monzese si è innervosito e non ha voluto mostrare agli agenti della Squadra Volante della questura di Monza e della Brianza quello che c'era dentro il suo borsello.

Il ragazzo ha consegnato ai poliziotti un involucro con 12 grammi di hashish poi si è opposto e ha deciso di non far vedere altro. Così è scattata una perquisizione: dentro la borsa che aveva a tracolla c'erano nove involucri di plastica di colore bianco sigillati con all’interno eroina per un peso complessivo di circa 55 grammi.

A casa del 34enne - che ha precedenti per spaccio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto e maltrattamenti in famiglia - sono stati trovati anche due bilancini di precisione. Per il 34enne è scattato l'arresto e in seguito alla convalida il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.