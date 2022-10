Lo spacciatore del parchetto che nasconde la droga nelle mutande

Nascondeva la droga nelle mutande. E da lì, all'occorrenza, la prelevava per consegnarla ai clienti. Sono state le segnalazioni dei cittadini e dei residenti a portare i carabinieri, durante l'ennesimo servizio di controllo, all'interno di un parchetto di Carnate.

Qui venerdì pomeriggio è stato arrestato un 22enne sorpreso con 80 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ai giovanissimi. Il 22enne, un cittadino originario della Romania, è stato notato dai carabinieri della stazione di Bernareggio all’interno del parco di via Pascoli dove era stato segnalato un via vai di giovanissimi. Una scena che lasciava ipotizzare un giro di spaccio.

Il ragazzo, perquisito dai militari dell'Arma, aveva addosso 26 dosi di sostanza stupefacente, confezionate in bustine di cellophane, con dentro piccoli pezzi di hashish, insieme a un bilancino elettronico di precisione. La droga era stata nascosta all’interno di tre pacchetti di sigarette vuoti, uno tenuto nelle tasche, uno nella tracolla insieme al bilancino e l’altro negli slip.

Per il 22enne sono scattate le manette e in seguito alla convalida dell'arresto è stato disposto l’obbligo di presentazione tutti i giorni in caserma.