Risse, droga e una lunga lista di reati: lo spacciatore 72enne ancora nei guai

Quando hanno visto quel volto a passeggio per strada, lo hanno subito riconosciuto. Settantadue anni, un ordine di lasciare il territorio nazionale a cui evidentemente non aveva ottemperato e una lunga lista di denunce e arresti per spaccio di droga. Così i carabinieri della stazione di Besana Brianza mercoledì mattina a Renate hanno fermato quell'uomo in via Trento e Trieste. Tra i precedenti anche segnalazioni per rissa e vari reati contro il patrimonio tra cui il furto e l'indebito utilizzo di una carta di credito.

I carabinieri, memori che dal mese di agosto sullo stesso gravava l'ennesimo ordine di lasciare il territorio nazionale, lo hanno fermato e controllato e, dopo le operazioni di rito e dopo averlo nuovamente denunciato per inosservanza della legge sull'immigrazione, lo hanno accompagnato negli uffici della questura di Monza per l'espulsione da dove l'uomo, dopo alcune ore, è uscito con la nuova intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro una settimana.