Spacciatore ricercato da tre anni arrestato a Veduggio con 100 grammi di cocaina

Per tre anni era riuscito a sfuggire all'arresto con un ordine di carcerazione a pesargli sulle spalle e quattro anni di carcere da scontare. Ma venerdì mattina per il 33enne sono scattate le manette: l'uomo, cittadino di origine marocchina, pluripregiudicato per reati connessi allo spaccio di droga, è stato arrestato a Veduggio con Colzano dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Monza.

Gli investigatori da tempo erano sulle sue tracce perchè ricercato con un ordine di carcerazione con quattro anni e cinque mesi di carcere da scontare e il pagamento di una multa di 12mila euro. E due ordinanze di custodia cautelare in carcere da eseguire emesse dall'autorità giudiziaria di Lecco per spaccio di droga. Quando gli agenti della Mobile lo hanno rintracciato e fermato lo hanno anche sorpreso con oltre cento grammi di cocaina, 45 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per il 33enne è arrivato anche l'arresto in flagranza di reato.