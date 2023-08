Esce dal carcere ma rifiuta il rimpatrio e aggredisce i poliziotti: ora è stato espulso

È uscito dal carcere ma non voleva essere rimpatriato. E dopo aver tentato di fuggire, ha pure aggredito i poliziotti.

Una giornata concitata quella di lunedì 7 agosto alla quatura di Monza dove un 28enne di origine marocchina e irregolare sul territorio, dopo aver scontato una condanna di sette anni e quattro mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, è stato accompagnato dagli agenti della polizia di Stato all’Ufficio Immigrazione per essere espatriato ma ha tentato di fuggire.

Nel 2020, dopo aver scontato una pena di 4 anni per spaccio, il questore di Nuoro aveva già deciso che il ragazzo lasciasse il territorio nazionale. Il giovane marocchino, invece di eseguire l’ordine del questore, era tornato nuovamente a spacciare all’interno del parco delle Groane, dove aveva adibito all’interno della boscaglia una vera e propria piazzola di spaccio. A seguito dell’arresto da parte dei Carabinieri di Solaro era stato condannato a un'ulteriore pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Scarcerato nella giornata di lunedì 7 agosto, in considerazione della sua irregolarità sul territorio e dei gravi reati commessi questore di Monza Marco Odorisio in serata ne ha dunque disposto l’accompagnamento e il collocamento al cpr di Potenza per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Una disposizione che però al giovane non è piaciuta per nulla. Tanto da cominciare a inveire contro i poliziotti e a tentare perfino di ingoiare un anello che aveva al dito per rendere esplicita la sua volontà di non voler tornare in Marocco. Non solo. Accompagnato nella sala dei fermati ha infatti pure tentato di dare fuoco a un materassino in gomma piuma e ha cominciato a prendere a calci e pugni i poliziotti. Una rabbia, quella del ragazzo, che non si è placata nemmeno quando gli agenti hanno fatto ricordo allo spray al peperoncino. Dopo aver tentato di fuggire, utilizzando come via di fuga una finestra, il ragazzo è stato infine fermato. Per contenere la sua rabbia, il 28enne è stato immobilizzato da ben sei agenti della questura.

Tratto in arresto il Tribunale di Monza nella mattinata di martedì 8 agosto lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, concedendo il nulla osta all’espulsione. Pertanto il questore ne ha poi disposto il definitivo accompagnamento e collocamento presso il cpr calabro, dove il giovane è giunto nel pomeriggio e dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.