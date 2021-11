Il nonno pusher con la droga nel calzino

In età da pensione, o quasi, eppure ancora evidentemente attivo sul "lavoro". Un uomo di 63 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì pomeriggio a Sesto San Giovanni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre 40 grammi di cocaina.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato, che da qualche giorno lo tenevano d'occhio convinti che spacciasse in città. Nel pomeriggio, i poliziotti hanno deciso di intervenire e hanno passato al setaccio il suo appartamento, verificando che effettivamente i sospetti erano fondati.

Dall'abitazione, infatti, sono saltati fuori 41,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per confezionare le dosi. La droga, una parte già "lavorata" e altra ancora in sassi, era nascosta in un sacchetto di cellophane sistemato all'interno di un calzino.