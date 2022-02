Cerca di vendere droga in stazione ai passanti: inseguito e arrestato

E' sceso dal treno e ha notato nel sottopasso un giovane che con fare sospetto cercava di avvicinare i passanti. E ha chiamato il 112 che in pochi istanti ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri per verificare la situazione, permettendo così - grazie al suo occhio attento - di arrestare uno spacciatore.

Spacciatore fermato in stazione

Il giovane era nel mezzo del corridoio del passaggio pedonale ferroviario, intento a cercare di attirare con lo sguardo l’attenzione dei passanti. E proprio qui lo hanno rintracciato i militari dell’Arma: alla vista degli uomini in divisa il ragazzo ha tentato di disfarsi di un involucro che si è poi rivelato contenere della droga e ha iniziato a correre.

Dopo un breve inseguimento l’uomo, 20 enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora,è stato raggiunto e bloccato dai militari che nel corso della perquisizione nlla sua abitazione hanno trovato altri quattro grammi di hashish suddivisa in dosi. Al termine degli accertamenti il 20enne è stato arrestato e sottoposto al processo per direttissima come disposto dal Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza.