Le consegne in bici e la cocaina nasconda nella ringhiera: lo spaccio di droga al Villoresi

Aveva trasformato il canale Villoresi nel suo personale quartier generale della droga. Con un business di spaccio che non si fermava mai. Le consegne avvenivano in sella alla bicicletta, forse credendo di dare meno nell'occhio. Mentre la polvere bianca restava in "magazzino": dentro i tubolari del parapetto del canale. Lì dentro quella ringhiera dove, passeggiando, chiunque poteva aggrapparsi o poggiare le mani.

La polizia ha arrestato a Monza uno spacciatore di 35 anni di origine magrebina. L'arresto - con inseguimento - è scattato nella serata di venerdì 2 giugno quando intorno alle 20.30 è arrivata alla sala oerativa della questura una segnalazione che indicava che era in corso un sospetto scambio di droga. Il testimone riferiva di aver visto un uomo di origini straniere, a bordo di una bicicletta, che stava presumibilmente spacciando droga in via Valsugana angolo via Monte San Gabriele, in prossimità del canale Villoresi.

L'inseguimento e l'arresto

Sul posto sono arrivate subito due volanti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - SquadraVolanti - in servizio sul territorio. Gli agenti si sono precipitati nella zona indicata come luogo di spaccio e hanno effettuato alcuni giri di perlustrazione, posizionandosi poi in via Adamello. I poliziotti hanno così visto arrivare da via Brennero, un uomo a bordo di una bicicletta che corrispondeva alla descrizione. In via Monte San Gabriele si è fermato nei pressi di alcuni parapetti tubolari in acciaio che costeggiavano il canale e da qui ha prelevato qualcosa e se l'è messo nella tasca dei jeans e poi è salito di nuovo in sella alla sua bicicletta.

Attenti spettatori della scena sono stati i poliziotti della Squadra Volanti che lo hanno seguito. Quando il ciclista sospetto si è accorto di avere dietro si sé la polizia ha cercato di scappare, imboccando in sella alla bici diverse vie contromano e facendo cadere a terra gli involucri che poi si sono rivelati essere dosi di cocaina. L'uomo è stato fermato e arrestato in via San Gottardo ed è stata sequestrata anche la droga che aveva nascosto nei parapetti tubolari: si tratta di 15 confezioni in cellophane identiche a quelle gettate dallo spacciatore durante la fuga. Il pusher, 35 anni, aveva in tasca anche 335 euro. Per il 35enne, già arerstato in città, e noto per altri episodi connessi allo spaccio di droga, è scattato l'arresto e per l'uomo è stato disposto il collocamento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo: qui verrà ospitato per il tempo necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.