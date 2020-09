Coppia di spacciatori arrestata, sotto il cambio dosi di eroina: blitz in casa

Da diverso tempo in zona gli abitanti avevano notato un'auto sospetta aggirarsi e un viavai di persone da un appartamento a Bovisio Masciago. Visite veloci, continue, facce sempre diverse che facevano pensare che ci fosse una compravendita di droga. E così gli occhi attenti dei residenti hanno osservato quanto accadeva e lo hanno segnalato ai carabinieri che nei giorni scorsi hanno arrestato una coppia di spacciatori. In manette sono finiti un 27enne e una ragazza di 25 anni, italiani, domiciliati a Bovisio Masciago, entrambi con precedenti, che ora dovranno rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Grazie alle indicazioni relative all'auto sospetta, i militari dell'Arma della stazione di Varedo hanno fermato il veicolo con a bordo la giovane. Nonostante da una prima perquisizione non fosse emerso nulla di strano e addosso alla donna non fosse stata trovata alcuna traccia di sostanza stupefacente, la 25enne si era mostrata troppo nervosa. E alla fine è stato chiaro il motivo: dalla leva del cambio sono spuntate diverse dosi di eroina, per un totale di dieci. Insieme alla droga nell'auto i carabinieri hanno trovato un mazzo di chiavi che, grazie alle segnalazioni dei residenti, hanno condotto il personale direttamente nel "bazar" messo in piedi dalla coppia: un appartamento di Bovisio dove i due accoglievano anche i clienti.

Nella casa i militari hanno sorpreso il ragazzo che vedendo gli uomini in divisa ha subito cercato di buttare via la droga nel water. Nell'appartamento sono state rinvenute dosi di cocaine e 740 euro, probabile "guadagno" di una giornata di lavoro. Per entrambi è scattato l'arresto.