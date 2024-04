L'uomo che spaccia in auto attorno alla stazione (con la cocaina in cucina): arrestato

Il suo negozio era l’auto. Una bancarella con cui si spostava e all’occorrenza raggiungeva i clienti per le consegne di cocaina. Ma l’attività di un 31enne marocchino non è passata inosservata a Desio. E qualcuno ha segnalato quel veicolo sospetto ai carabinieri.

Così i militari dell’Arma qualche settimana fa hanno effettuato un controllo nei pressi della stazione e per il 31enne, senza alcun precedente e senza un lavoro (almeno sulla carta), sono scattate le manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nell’abitacolo dell’auto nascondeva tre dosi di cocaina per un totale di circa un grammo e mezzo. Il controllo è poi proseguito a casa dell’uomo, sempre in città. Qui all'interno della cappa della cucina sono stati scoperti altri 10 grammi di cocaina e in casa il 31enne nascondeva 2.400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il tribunale di Monza, alla convalida dell’arresto, ha condannato l’uomo alla pena di un anno reclusione e al pagamento della multa di 2mila euro con il beneficio della sospensione condizionale.