Il vecchio distributore trasformato in bagno pubblico e dove la sera ci sono risse e schiamazzi (ma non solo)

I residenti hanno paura, soprattutto adesso che sta per arrivare la bella stagione. L’area dell’ex distributore di viale Romagna trasformata in luogo di bivacco, in vespasiano a cielo aperto e probabilmente anche in piazza di traffici illeciti. Un problema che, come hanno riferito alcuni residenti alla redazione di MonzaToday, non ci sarebbe solo la sera.

“Quell’area è animata tutto il giorno, ma i problemi arrivano soprattutto la sera - spiegano -. Di giorno viene utilizzata come bagno pubblico con persone che, senza troppe remore, si abbassano i pantaloni sotto le nostre finestre. Verso le 18 è luogo di incontro e di dopolavoro di gruppi di persone che si ritrovano per chiacchierare e bere un caffè al distributore automatico che è ancora funzionante”. Ma il problema inizia la sera quando la piazza si anima.

"È un via vai di persone - raccontano -. Schiamazzi fino a molto tardi, che qualche volta si sono trasformati anche in risse con l’arrivo delle forze dell’ordine. Abbiamo paura a passare accanto, ma anche ad affacciarci alla finestre e riprenderli: vediamo strani movimenti e personaggi dal volto tutt’altro che raccomandabile. Abbiamo più volte segnalato il problema anche alle forze dell’ordine ma, ad oggi, non è stato risolto”.

Perché accanto al degrado di chi usa l’ex distributore come gabinetto pubblico c’è soprattutto la grande preoccupazione per i possibili traffici illeciti che in quell’area potrebbero esserci. “Chiediamo maggiori controlli: nel quartiere ci sono anche tanti adolescenti e ragazzi che potrebbero, soprattutto con l’arrivo dell’estate, essere attirati in cattive compagnie”. I residenti avevano già denunciato la situazione all’allora assessore alla Sicurezza Federico Arena e recentemente si sono rivolti al gruppo del Controllo di Vicinato.